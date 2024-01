Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 47,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 47,33 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,22 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,70 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 87.183 Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 15,57 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 25,82 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covestro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Covestro-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus