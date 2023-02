Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,19 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 41,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 41,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.253 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 52,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,79 Prozent. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Mit Abgaben von 48,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 25.10.2022 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,44 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 4.618,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.302,00 EUR umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.03.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

