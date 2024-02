Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 49,52 EUR ab.

Die Covestro-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 49,52 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 49,51 EUR. Bei 49,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.715 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,008 EUR belaufen. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,22 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

