Covestro Aktie News: Covestro macht am Vormittag Boden gut

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 50,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 50,24 EUR. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 50,40 EUR. Mit einem Wert von 49,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 43.670 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Mit einem Zuwachs von 8,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,12 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,008 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.618,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag