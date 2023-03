Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag tiefer

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 37,50 EUR nach. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,17 EUR nach. Bei 38,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 322.839 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. 24,29 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,43 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,75 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 02.03.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 3.964,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.338,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 28.04.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,809 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Baader Bank hebt Kursziel für Covestro an - Covestro- und BASF-Aktien profitieren von Anlaystenkommentaren

Covestro-Aktie gibt nach: Covestro weitet Kapazitäten für Polycarbonat-Folien in Asien aus

Sinkende Füllstände: Gasspeicher in Deutschland zu 66,1 Prozent gefüllt - Gasverbrauch in Deutschland weiterhin geringer als in Vorjahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro