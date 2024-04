Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,34 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 48,34 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 48,14 EUR. Mit einem Wert von 48,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 65.738 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. 13,16 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 25,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,347 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,57 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,96 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,768 EUR je Covestro-Aktie.

