Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Mittag

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 47,94 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 47,94 EUR. Bei 48,09 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Covestro-Aktie sank bis auf 47,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,75 EUR. Zuletzt wechselten 78.092 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,86 EUR am 01.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,331 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,13 EUR angegeben.

Covestro veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,51 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,896 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

