Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 47,40 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 47,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,75 EUR. Bisher wurden heute 216.221 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 15,40 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 24,35 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,331 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,13 EUR an.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3,51 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,896 EUR je Aktie.

