Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 47,63 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 47,71 EUR. Bei 47,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.274 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 6,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 72,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,11 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.703,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,339 EUR je Covestro-Aktie.

