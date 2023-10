Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,13 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,13 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 48,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,93 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 389.820 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 32,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,16 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,25 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.720,00 EUR, gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,90 Prozent präsentiert.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Covestro.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,245 EUR je Covestro-Aktie stehen.

