Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 48,13 EUR.

Um 09:22 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 48,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 48,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,93 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.628 Covestro-Aktien.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,40 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,69 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,08 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Covestro.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,245 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus