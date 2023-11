Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,55 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 47,55 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 47,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,29 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 86.280 Aktien.

Am 11.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR. 13,73 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 26,16 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,510 EUR je Covestro-Aktie.

