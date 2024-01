Covestro Aktie News: Covestro am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 47,62 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 47,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.007 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 14,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 26,27 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 27.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie.

