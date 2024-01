Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 47,80 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 47,80 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 47,98 EUR. Bei 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.529 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 36,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 27.10.2023 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

