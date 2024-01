Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag kaum verändert

Covestro im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Bei der Covestro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,46 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 47,46 EUR. Bei 47,54 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Covestro-Aktie sank bis auf 47,34 EUR. Bei 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 13.165 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 13,24 Prozent niedriger. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie.

