Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Covestro 37,02 EUR

-0,67% Charts

News

Analysen

Um 09:07 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 36,86 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 36,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.130 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 44,76 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 17,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,55 EUR.

Am 02.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.964,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Covestro die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,869 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Schuldscheine: Das sind die Vor- und Nachteile für Anleger

Covestro-Aktie steigt dennoch: Covestro muss zum Jahresstart Geschäftseinbußen verkraften

Covestro-Aktie freundlich: Covestro von Morgan Stanley herabgestuft, DZ Bank erhöht Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro