Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 48,33 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 48,33 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,12 EUR ab. Bei 48,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.439 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 35,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 34,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,347 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,50 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -4,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3,57 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,96 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Covestro am 30.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Covestro.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,728 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

