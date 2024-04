Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 48,35 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 48,12 EUR. Bei 48,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.614 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,86 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,347 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,50 EUR aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,57 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,96 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.05.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je Aktie aus.

