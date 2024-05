Covestro Aktie News: Covestro wird am Mittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 47,35 EUR abwärts.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 47,35 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 47,30 EUR. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.449 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,52 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,331 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13 EUR an.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,51 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,74 Mrd. EUR eingefahren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,896 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

