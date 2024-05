Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 48,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 48,10 EUR. Bei 48,18 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 212.051 Stück.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 34,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,331 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,13 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,896 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone