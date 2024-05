Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 47,55 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 47,55 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,47 EUR nach. Mit einem Wert von 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 12.735 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 35,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,58 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,331 EUR je Covestro-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,896 EUR je Covestro-Aktie.

