Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagmittag ins Minus

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 48,80 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 48,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 47,98 EUR. Mit einem Wert von 48,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 159.830 Covestro-Aktien.

Am 18.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 50,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,93 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 43,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 47,50 EUR.

Am 28.04.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.683,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,815 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

