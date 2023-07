Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Covestro-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 49,04 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 49,04 EUR zu. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,75 EUR. Bisher wurden heute 255.773 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 50,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,43 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 47,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.683,00 EUR gelegen.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Covestro.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,815 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

