Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,74 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 48,74 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 48,67 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.149 Covestro-Aktien.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,19 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 47,50 EUR.

Covestro veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,815 EUR je Aktie belaufen.

