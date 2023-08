Covestro Aktie News: Covestro macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 49,22 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 49,22 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,25 EUR. Bei 48,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 655.947 Aktien.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 50,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 01.08.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,90 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,339 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

