Covestro Aktie News: Covestro legt am Freitagmittag zu

So entwickelt sich Covestro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 48,36 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 48,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.869 Covestro-Aktien.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,83 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,40 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,510 EUR je Aktie ausweisen dürften.

