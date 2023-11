Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Freitagvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 47,38 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 47,38 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,24 EUR ab. Bei 47,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 7.681 Stück.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,510 EUR je Aktie aus.

