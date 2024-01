Covestro Aktie News: Covestro büßt am Mittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,68 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 47,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.458 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 14,72 Prozent zulegen. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,22 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start zu

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covestro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen