Covestro Aktie News: Covestro tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,78 EUR an der Tafel.

Die Covestro-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 47,78 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,85 EUR an. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 47,75 EUR ein. Bei 47,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.616 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. 14,48 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,22 EUR aus.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie aus.

