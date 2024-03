Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 50,38 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 50,38 EUR abwärts. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 50,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.245 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.04.2023 auf bis zu 35,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,320 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,50 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -4,67 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.964,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,785 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

