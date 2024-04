Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 47,92 EUR abwärts.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 47,92 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 47,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.597 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 14,15 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 33,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,347 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,99 Prozent verringert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

