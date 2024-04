Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 47,42 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 47,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 47,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.203 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 32,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,347 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von -4,67 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,728 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

