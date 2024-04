Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Vormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 47,93 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 47,93 EUR abwärts. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 47,70 EUR. Bei 47,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 19.041 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 12,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 35,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,347 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,57 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,96 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,728 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss