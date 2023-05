Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Covestro 38,19 EUR

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 38,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 37,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,88 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 575.693 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 44,76 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 16,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,05 EUR aus.

Am 28.04.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 2,15 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.743,00 EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.683,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Covestro die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,976 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

