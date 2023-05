Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Covestro 37,98 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,88 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 39,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 35.644 Covestro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 15,12 Prozent zulegen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,78 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,05 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 28.04.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.743,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,976 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

