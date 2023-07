Covestro Aktie News: Covestro gibt am Dienstagmittag nach

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 48,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 48,33 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,32 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 160.746 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 4,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Mit Abgaben von 42,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

Am 28.04.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.683,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,815 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

