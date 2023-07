Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 48,30 EUR ab.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 48,30 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 47,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 412.833 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 50,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,01 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,67 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 47,50 EUR.

Covestro veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 2,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3.743,00 EUR gegenüber 4.683,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

