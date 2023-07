Covestro Aktie News: Covestro verliert am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 48,66 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 48,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 48,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.924 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 4,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 43,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 28.04.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Covestro abgeworfen

Covestro-Aktie schwächer: Abu-Dhabischer Ölkonzern Adnoc erhöht Angebot für Covestro

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken