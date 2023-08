Blick auf Aktienkurs

Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Freitagmittag ins Plus

25.08.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 49,51 EUR.

Werbung

Um 11:48 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,51 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 132.748 Stück. Bei 50,72 EUR markierte der Titel am 18.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 2,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 78,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,11 EUR. Covestro veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.720,00 EUR – eine Minderung von 20,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.703,00 EUR eingefahren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,339 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie SPD macht Druck für 'Transformationsstrompreis': Fünf Cent für fünf Jahre Covestro-Aktie auf rotem Terrain: Christian Baier wird neuer CFO von Covestro DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Covestro eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Covestro