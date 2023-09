Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 51,18 EUR abwärts. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 51,10 EUR. Bei 51,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 100.861 Stück.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Mit einem Kursverlust von 45,90 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,11 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.720,00 EUR, gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,90 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,02 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags leichter

DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Covestro abgeworfen