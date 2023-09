Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagvormittag ins Minus

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,22 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 51,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 51,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.776 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 45,94 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,11 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 01.08.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,02 EUR je Aktie belaufen.

