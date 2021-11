Covestro Aktie News: Covestro mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 54,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.929 Punkten steht. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,68 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 55,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.971 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 63,24 EUR erreichte der Titel am 03.03.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,50 EUR. Dieser Wert wurde am 04.12.2020 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,00 EUR an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,87 EUR je Aktie belaufen.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

