Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 53,10 EUR nach.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:41 Uhr um 0,2 Prozent auf 53,10 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 52,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 514.570 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,01 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2023 auf bis zu 35,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 33,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,608 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

