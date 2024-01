Covestro Aktie News: Covestro am Mittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 48,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 48,48 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 48,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,84 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.506 Stück gehandelt.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,11 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 27,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,648 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start zu

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covestro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen