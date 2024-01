Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 48,01 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 48,01 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,12 EUR. Bei 47,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.435 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,11 EUR ab. Mit Abgaben von 26,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,22 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.618,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start zu

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covestro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen