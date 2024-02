Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag im Minus

Covestro im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 49,58 EUR.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 49,58 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 49,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.581 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 9,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,008 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

