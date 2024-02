Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 50,08 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 50,08 EUR zu. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 50,08 EUR zu. Bei 49,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.233 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 9,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,89 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,008 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag