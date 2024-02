Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag im Minus

So bewegt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,73 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 49,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.493 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,99 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,40 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,008 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22 EUR an.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,648 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

