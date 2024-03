Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 50,10 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 50,10 EUR ab. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 49,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.831 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 9,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,75 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,320 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,50 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.964,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,785 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

