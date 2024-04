Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,63 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 47,63 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,22 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164.736 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Mit einem Zuwachs von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (35,86 EUR). Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,347 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,50 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,99 Prozent auf 3,57 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,96 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

